Il Modena è meritatamente al comando della serie B e in questo momento è superiore all’ Empoli. Punto. Messo in chiaro questo aspetto, proviamo ad analizzare la partita degli azzurri, la seconda sotto la nuova gestione di Dionisi, tra note positive e altre molto meno. Partiamo proprio da quello che è piaciuto, ossia l’approccio e la compattezza dimostrati nel primo tempo, dove la squadra ha concesso poco ai padroni di casa, trovando anche buone trame offensive, anche se a conti fatti di vere e proprie occasioni se ne sono registrate poche (il gol è arrivato da una iniziativa personale di Ceesay ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dionisi analizza la partita con il Modena: "Il potenziale c’è, ma dobbiamo crescere"