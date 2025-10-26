Dimesso il ragazzo accoltellato nel parco a Cantu | è caccia all' uomo

Il fendente nella parte bassa dell’addome fortunatamente non ha toccato organi vitali e così il giovane accoltellato lo scorso venerdì sera a Cantù, nel parco di via Colombo, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.I carabinieri, sotto la guida del maggiore Tapparo, sono al lavoro senza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

