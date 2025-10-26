Dimarco Inter tagliato il traguardo delle 200 presenze dopo il KO col Napoli | il club ripercorre la sua storia
Inter News 24 a tinte nerazzurre fin da piccolo. La sconfitta subita al Maradona contro il Napoli ha lasciato l’amaro in bocca, ma per Federico Dimarco la partita ha comunque segnato un traguardo personale di grande prestigio: la sua 200ª presenza ufficiale con la maglia dell’ Inter. Un numero tondo che celebra un legame profondo, iniziato quando aveva solo sette anni e sognava di indossare i colori nerazzurri. Il club meneghino ha voluto omaggiare il suo esterno sul proprio sito ufficiale, ripercorrendo le tappe di una carriera intrecciata indissolubilmente con la storia della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com
