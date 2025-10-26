Dignità in crisi dietro le sbarre | Emergenza totale in carcere
Una realtà che chiede ascolto. Il carcere di Monza è oggi lo specchio fedele di un sistema penitenziario in crisi, dove la dignità fatica a trovare spazio dietro le sbarre. È quanto emerso ieri al Teatro Binario 7 nel convegno organizzato da Azione Monza e Brianza. Tra gli ospiti, il deputato Fabrizio Benzoni, da tempo impegnato sul fronte carcerario, sostenitore del disegno di legge di Più Europa firmato da Riccardo Magi, che propone il principio del numero chiuso per combattere il sovraffollamento. Ma il cuore del dibattito è stato Monza. La direttrice della casa circondariale, Cosima Buccoliero (foto), ha tracciato un quadro che non lascia spazio a illusioni: "Oggi abbiamo 735 detenuti per 411 posti disponibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
