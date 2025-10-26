Difficoltà nell' atterraggio per la nebbia in Costiera | soccorso negato a Scala la denuncia
Fuoriprogramma per un eliambulanza che non è potuta atterrare a Scala, a causa della nebbia: per problemi tecnici, è stata poi costretta a rinunciare anche al campo di atterraggio di Maiori, tornando così indietro e dirigendosi verso l'ospedale Ruggi. L'accaduto punta i riflettori sulle criticità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
