Difesa Inter troppi problemi al reparto arretrato per Chivu | le considerazioni del tecnico nerazzurro

Inter News 24 Difesa Inter, la squadra di Chivu incassa due gol evitabili e un vuoto che pesa sul tecnico: le ultime sui nerazzurri dopo la disfatta di Napoli. C’è un problema che continua a affliggere l’ Inter: la difesa. Ancora una volta, la squadra nerazzurra ha ceduto sotto il peso delle proprie lacune, sia nel sistema difensivo che nei singoli. I due gol subiti dal Napoli, entrambi evitabili, hanno scavato un fossato che ha fatto diventare il distacco praticamente definitivo. La partita si è trasformata in una lezione sulla fragilità difensiva, e ora Cristian Chivu dovrà fare i conti con i danni causati da questo vuoto, che pesa molto di più di un rigore contestato da Marotta. 🔗 Leggi su Internews24.com

