Dieci anni dietro le sbarre | al carcere minorile ho insegnato tante cose ma credo di averne imparate di più La testimonianza di Maria Concetta

Orizzontescuola.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Maria Concetta Bonetti - Quando sono entrata per la prima volta in un carcere minorile avevo una penna, qualche libro e un nodo in gola. Il cancello si è chiuso alle mie spalle con un rumore secco, che non ho mai dimenticato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Dieci Anni Dietro Sbarre