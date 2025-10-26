Dieci anni dietro le sbarre | al carcere minorile ho insegnato tante cose ma credo di averne imparate di più La testimonianza di Maria Concetta
Di Maria Concetta Bonetti - Quando sono entrata per la prima volta in un carcere minorile avevo una penna, qualche libro e un nodo in gola. Il cancello si è chiuso alle mie spalle con un rumore secco, che non ho mai dimenticato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
