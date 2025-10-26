Dieci anni di Polo Storico Lamborghini a Bologna

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Auto Moto d’Epoca di Bologna la casa celebra l’importante compleanno del proprio reparto di certificazione e restauro dei modelli d’epoca e annuncia per il 2026 un tour celebrativo per i 60 anni della Miura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

