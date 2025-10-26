Diagnosi precoci più semplici La rivoluzione con uno zoom

SONDRIO Il nome è piuttosto complicato, videocapillaroscopio, ma "contiene" anche la spiegazione della sua grande utilità: grazie alla telecamera dotata di uno zoom, infatti, è in grado di ingrandire e visualizzare i capillari per valutarne la struttura, il flusso sanguigno e le eventuali anomalie, consentendo la diagnosi precoce di diverse patologie. Non solo: essendo l’apparecchio trasportabile, è possibile raggiungere i malati allettati direttamente nei reparti, senza doverli spostare. Il "nuovo ingresso" alla Reumatologia dell’ ospedale di Sondrio è una donazione di Alomar, che il direttore generale Ida Ramponi ha voluto caldamente ringraziare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

