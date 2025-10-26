Di Francesco | Lecce troppi errori nel primo tempo

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

https:www.sosfanta.comnewsdi-francesco-tanti-errori-collettivi-nel-primo-tem po-tutti-hanno-chance-di-giocare-su-zaniolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

di francesco lecce troppi errori nel primo tempo

© Gazzetta.it - Di Francesco: “Lecce, troppi errori nel primo tempo”

Argomenti simili trattati di recente

francesco lecce troppi erroriDi Francesco rammaricato: il tecnico spiega gli errori del Lecce a Udine - Eusebio Di Francesco non nasconde la delusione dopo la gara contro l’Udinese. Riporta corrieresalentino.it

francesco lecce troppi erroriPOST MATCH/ Di Francesco: “Tanti errori collettivi” - 2 subito dall'Udinese e parla dei cambi e del prossimo impegno di martedì col Napoli. Da leccezionale.it

francesco lecce troppi erroriLECCE – Di Francesco: «Primo tempo sottotono, abbiamo sbagliato troppo e non possiamo permettercelo» - Eusebio Di Francesco analizza con lucidità la sconfitta di Udine, ammettendo le difficoltà del suo Lecce nel primo tempo e riconoscendo i meriti ... Lo riporta salentosport.net

Cerca Video su questo argomento: Francesco Lecce Troppi Errori