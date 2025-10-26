Detenuta da più di un anno rimane incinta in carcere a Vercelli i sindacati | Qui ormai è Disneyland
La vicenda è emersa nei giorni scorsi quando la donna si è sentita male in cella ed è stata accompagnata e visitata in pronto soccorso. Molto probabilmente ha concepito il bimbo che porta in grembo durante un incontro in sala colloqui. Qui infatti era stata autorizzata ad avere un colloquio con il compagno, anche lui recluso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
