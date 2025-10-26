Destra e sinistra in Rai la battuta della Lucarelli a Ballando | Ho scoperto una cosa interessante… VIDEO

Nel corso della puntata di Ballando con le Stelle 2025 andata in onda ieri sera su Rai1, Selvaggia Lucarelli ha fatto una battuta sulle ingerenze della politica in Rai, durante un confronto con Andrea Delogu. In particolare, la battuta di Selvaggia è arrivata dopo che è stata mostrata la clip nella quale Delogu spiega che non riesce a distingue la destra e la sinistra. Una situazione che attribuisce al fatto di essere dislessica e discalculica.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia) Lucarelli ha detto: “Ho scoperto una cosa interessante e cioè che tu non distingui la destra dalla sinistra e questa è una vera notizia perché pensavo che non esistessero conduttori in RAI che non distinguono la destra dalla sinistra. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

