Destra di storia e di governo dal Msi a FdI La Russa | Fin qui con Meloni miglior politico del dopoguerra

Grande partecipazione o ggi ad Assago per l’evento celebrativo dei tre anni del governo a guida Giorgia Meloni. L’evento di Fratelli d’Italia ha visto partecipare oltre 700 tra amministratori locali, dirigenti, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, in un clima di unità, concretezza e visione per il futuro. Presenti, tra gli altri, anche i ministri Daniela Santanchè e Tommaso Foti, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Carlo Maccari, numerosi rappresentanti delle istituzioni lombarde e, in chiusura, il presidente del Senato Ignazio La Russa. I tre anni di governo di FdI e di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Destra di storia e di governo, dal Msi a FdI. La Russa: “Fin qui con Meloni miglior politico del dopoguerra”

