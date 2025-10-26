Derry la cittadina inventata da Stephen King per It non esiste eppure è ovunque
Ogni città ha i suoi fantasmi ma solo Derry respira insieme a loro. Questo perché Derry non è una semplice cittadina di provincia immaginata da Stephen King, ma è il respiro oscuro che tiene insieme un intero universo, un organismo vivente, pulsante, che si nutre delle paure e dei segreti dei suoi abitanti, come una coscienza tetra che plasma chi ci vive, rendendo ogni strada, ogni fogna e ogni casa parte di un grande corpo infestato dal male. Alle origini del mito di Derry. Nel 1986, King pubblica It, un romanzo epocale, capolavoro assoluto della letteratura moderna, in cui tesse una storia intensa, maneggiando un cospicuo numero di personaggi, diverse linee temporali e temi complessi, come l’infanzia, la violenza domestica, l’omofobia e la lotta contro il male. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
