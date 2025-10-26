Derby Ascoli-Sambenedettese 1-0 | lo spettacolo dei tifosi per la partita che mancava da 39 anni

Ascoli, 26 ottobre 2025 - Chi non l'aveva mai vissuto se l'era immaginato così. Il derby Ascoli-Sambenedettese l'ha portato a casa la squadra bianconera grazie alla rete di Milanese nel primo tempo, ma lo spettacolo c'è stato prima, durante e dopo. "Chi ha giocato Ascoli-Samb non ha paura di niente" diceva Carlo Mazzone. Come dargli torto, vedendo in campo 22 giocatori dare tutto, con entrate al limite, un agonismo che solo una partita del genere può metterti in corpo. L’entusiasmo bianconero in una Ascoli blindata. Stadio pieno di colori bianconeri, bar della riviera invasi dai tifosi rossoblù, lasciati fuori dal Del Duca per motivi di ordine pubblico, come tanti sostenitori dell'Ascoli esclusi perché sprovvisti di abbonamento e residenti troppo lontano dalla città. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

