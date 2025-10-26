Derby amaro per la Casertana Liguori e Golemic regalano i tre punti alla Salernitana

Una rivalità storica. La Casertana ritrova sulla sua strada la Salernitana nel posticipo serale dell’undicesima giornata del girone C di Lega Pro. Mister Coppitelli ritrova Proia a centrocampo, a fargli posto è Kallon con uno schieramento più coperto, almeno sulla carta. Davanti Casarotto per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#SERIEBINTERREGIONALE Derby amaro a Empoli FORZA RAGAZZI! FORZA ETRUSCA!!!? - facebook.com Vai su Facebook

Pallavolo A1F - Derby Amaro per la Wash4Green, Cuneo vince con una grande prestazione di Diop - X Vai su X

Derby amaro per la Casertana, Liguori e Golemic regalano i tre punti alla Salernitana - La Casertana ritrova sulla sua strada la Salernitana nel posticipo serale dell’undicesima giornata del girone C di Lega Pro. Segnala casertanews.it

Salernitana-Casertana, Liguori e Golemic regalano derby e testa della classifica - La Salernitana si aggiudica il derby contro la Casertana in un stadio “Arechi” gremitissimo e si riprende subito la testa della classifica. infocilento.it scrive

Salernitana-Casertana 2-1, i granata ritrovano il primato solitario - Meglio di così non poteva andare dopo il primo vero momento complicato della stagione, in un colpo solo la Salernitana ritrova la vittoria (2- Riporta msn.com