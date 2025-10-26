Denunciato dalla moglie si dimette il presidente del consiglio comunale | Non sono un violento

26 ott 2025

Il consiglio comunale di Bolzano, o per meglio dire il suo presidente Carlo Vettori, è finito al centro di una bufera. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il politico è stato denunciato dalla moglie dopo una lite domestica, con tanto di intervento della questura bolzanina che avrebbe disposto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

