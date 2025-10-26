Denunciato dalla moglie si dimette il presidente del consiglio comunale | Non sono un violento
Il consiglio comunale di Bolzano, o per meglio dire il suo presidente Carlo Vettori, è finito al centro di una bufera. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il politico è stato denunciato dalla moglie dopo una lite domestica, con tanto di intervento della questura bolzanina che avrebbe disposto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Denunciato per violenza domestica dalla moglie, Carlo Vettori (Fratelli d'Italia) comunica le sue dimissioni da presidente del consiglio comunale di Bolzano. Vettori si autosospende anche dal partito. - X Vai su X
Il presidente del consiglio comunale di Bolzano, Carlo Vettori, è stato denunciato dalla moglie per violenza domestica. Per l’esponente di Fratelli d’Italia sarebbe già scattato il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare come previsto dalla - facebook.com Vai su Facebook
Denunciato per violenza domestica dalla moglie, Vettori (FdI) comunica le sue dimissioni - Il presidente del consiglio comunale di Bolzano ha espresso al sindaco Corrarati la volontà di fare un passo indietro, anche dal partito ... Lo riporta rainews.it
Denunciato dalla moglie, Vettori comunica al sindaco l’intenzione di dimettersi da presidente del Consiglio - “Non sono un violento, non ho mai alzato un dito nei confronti di nessuna donna, tantomeno sulla madre dei miei figli. Come scrive altoadige.it
Bolzano, presidente del Consiglio Vettori denunciato dalla moglie per violenza: divieto di avvicinamento - La misura dopo l’ennesima lite in settimana tra la coppia, che è in fase di separazione. Scrive fanpage.it