denise pipitone oggi avrebbe 25 anni ecco come sarebbe diventata

26 ott 2025

Compie 25 anni dopodomani, il 26 ottobre 2025, Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, l'1 settembre 2004 - o, per meglio dire, rapita, dato che a 4 anni non può essersi trattato di un allontanamento volontario. Come per diversi bambini scomparsi, con il passare del tempo, vengono realizzate delle age progression, che mostrano come questi piccoli potrebbero essere diventati negli anni. E si continua a parlare al presente, perché la famiglia di Denise la sta ancora cercando, e la sta cercando in vita, sperando che prima o poi si ricordi qualche dettaglio della sua prima infanzia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

