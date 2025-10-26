Denise Pipitone compie 25 anni Piera Maggio e Pietro Pulizzi non mollano | ‘Situazioni sgradevoli fin dall’inizio’

Qual è il pensiero dei genitori in questo giorno speciale?. “ Il 26 ottobre Denise compie 25 anni ed è doloroso per noi perché è un compleanno senza festeggiata. Speriamo sempre che un giorno tutto questo possa finire e che lei possa festeggiare il suo compleanno con noi”, racconta Piera Maggio a Verissimo, condividendo un dolore che dura da 21 anni. Il padre biologico, Pietro Pulizzi, aveva scritto su Facebook: “Denise, amore mio, oggi è il tuo compleanno e il mio cuore è pieno di nostalgia e di amore per te. Anche se sono passati 21 anni senza averti al mio fianco, ogni giorno è stato un’eternità senza la tua presenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

