Denise Pipitone compie 25 anni la famiglia sui social | Non smetteremo mai di cercarti
Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) l’1 settembre 2004 a 4 anni, oggi compie 25 anni. Il padre biologico, Pietro Pulizzi, in un messaggio su Facebook scrive: «Denise, amore mio, oggi è il tuo compleanno e il mio cuore è pieno di nostalgia e di amore per te. Anche se sono passati 21 anni senza averti al mio fianco, ogni giorno è stato un’eternità senza la tua. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Oggi Denise Pipitone avrebbe compiuto 25 anni. La bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004, sarebbe ormai un'adulta. Di lei non si hanno notizie da quel tragico giorno di fine estate, quando la piccola di 4 anni, si dileguò mentre giocava Vai su Facebook
Capelli castano ramato, occhi castani e qualche lentiggine: potrebbe apparire così oggi Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004 - X Vai su X
Denise Pipitone compie 25 anni, gli auguri dei genitori - Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) l'1 settembre 2004 a 4 anni, oggi compie 25 anni. Lo riporta ansa.it
Denise Pipitone compie 25 anni: il compleanno tra speranza e indagini ancora aperte. La famiglia insiste: «È viva e va ritrovata» - Il 26 ottobre 2025 segna dunque il suo venticinquesimo compleanno — un traguardo che, in condizioni normali, avrebbe portato gioia ... Segnala leggo.it
Denise Pipitone, oggi avrebbe 25 anni. Ecco come sarebbe diventata - Nell'imminenza della ricorrenza del compleanno della bambina scomparsa, i genitori di Denise Pipitone diffondono la nuova age progression ... Scrive msn.com