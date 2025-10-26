Denise Pipitone compie 25 anni la famiglia sui social | Non smetteremo mai di cercarti

Feedpress.me | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) l’1 settembre 2004 a 4 anni, oggi compie 25 anni. Il padre biologico, Pietro Pulizzi, in un messaggio su Facebook scrive: «Denise, amore mio, oggi è il tuo compleanno e il mio cuore è pieno di nostalgia e di amore per te. Anche se sono passati 21 anni senza averti al mio fianco, ogni giorno è stato un’eternità senza la tua. 🔗 Leggi su Feedpress.me

denise pipitone compie 25 anni la famiglia sui social non smetteremo mai di cercarti

© Feedpress.me - Denise Pipitone compie 25 anni, la famiglia sui social: "Non smetteremo mai di cercarti"

Contenuti che potrebbero interessarti

denise pipitone compie 25Denise Pipitone compie 25 anni, gli auguri dei genitori - Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) l'1 settembre 2004 a 4 anni, oggi compie 25 anni. Lo riporta ansa.it

denise pipitone compie 25Denise Pipitone compie 25 anni: il compleanno tra speranza e indagini ancora aperte. La famiglia insiste: «È viva e va ritrovata» - Il 26 ottobre 2025 segna dunque il suo venticinquesimo compleanno — un traguardo che, in condizioni normali, avrebbe portato gioia ... Segnala leggo.it

denise pipitone compie 25Denise Pipitone, oggi avrebbe 25 anni. Ecco come sarebbe diventata - Nell'imminenza della ricorrenza del compleanno della bambina scomparsa, i genitori di Denise Pipitone diffondono la nuova age progression ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Denise Pipitone Compie 25