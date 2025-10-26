delitto mattarella difesa del prefetto piritore confusione sul guanto io eseguivo ordini

«Avrò detto una cosa interpretata male. Mi protesto innocente. Probabilmente ero agitato quando ho detto quelle cose». Si è giustificato così davanti al gip durante l'interrogatorio preventivo, l'ex prefetto Filippo Piritore, arrestato venerdì con l'accusa di depistaggio nelle indagini dell'allora presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, fratello dell'attuale presidente della Repubblica Sergio, il 6 gennaio 1980 a Palermo. Piritore è accusato di aver contribuito, mentendo, a far perdere le tracce del guanto in pelle lasciato nell'auto usata per la fuga da uno dei killer. L'ex prefetto era stato ascoltato lo scorso anno dai magistrati della Procura diretta da Maurizio de Lucia, che lo avevano convocato come persona informata dei fatti, ed era caduto in numerose contraddizioni, che ora lui giustifica con lo stato di «agitazione e ansia» di cui soffre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

