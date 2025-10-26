Delitto Garlasco l’avvocato di Venditti | nessuna nuova richiesta di sequestro Notizia falsa diffusa consapevolmente Il presidente Anm | ossessività mediatica

Milano, 26 ottobre 2025 - Domenico Aiello, avvocato difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, non ci sta e contrattacca pesantemente un certo modo di fare informazione sulla nuova inchiesta del delitto di Garlasco e sull’indagine di Brescia sul sistema Pavia: non c'è stata alcuna notifica di una nuova richiesta di sequestro. Il legale Domenico Aiello lo ha ribadito oggi: "tutti i media hanno ripreso una notizia falsa, anche i Tg, diffusa ad arte con consapevole certezza di pubblicare una menzogna". “Sintomatica voglia di raccontare una storia diversa". "Si cerca di far passare sotto silenzio una delle più gravi irregolarità degli ultimi anni, sintomatico della volontà di raccontare una storia diversa dalla verità, un copione utile a qualcuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto Garlasco, l’avvocato di Venditti: nessuna nuova richiesta di sequestro. Notizia falsa diffusa consapevolmente. Il presidente Anm: ossessività mediatica

Leggi anche questi approfondimenti

Tg3. . L'inchiesta sul delitto di Chiara #Poggi a #Garlasco. L'indagato Andrea #Sempio sottoposto a #Milano a esami di misurazione del corpo, utili secondo gli inquirenti a ricostruire la scena del crimine. Vai su Facebook

#Garlasco, i tempi la mattina del delitto non tornano: la spiegazione di Brindani in diretta a #Mattino5 - X Vai su X

Delitto Garlasco, l’avvocato di Venditti: nessuna nuova richiesta di sequestro. Notizia falsa diffusa consapevolmente. Il presidente Anm: ossessività mediatica - Domenico Aiello: narrazione morbosa e di parte, una voglia insaziabile di prime pagine in assenza di indizi e di rispetto per le forme del processo. Riporta ilgiorno.it

Il delitto di Garlasco, la corruzione e l’ex pm: “Su Venditti accuse infondate, aspetta solo di farsi interrogare” - Il legale del magistrato in pensione, accusato di aver ricevuto soldi dalla famiglia Sempio per archiviare la posizione di Andrea nelle indagini de 2017. Si legge su msn.com

Delitto di Garlasco, accolto ricorso ex pm Venditti/ Corruzione, Riesame annulla perquisizione e sequestro - Delitto di Garlasco, Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso dell'ex pm Venditti contro il decreto di perquisizione e sequestro dei suoi dispositivi ... Come scrive ilsussidiario.net