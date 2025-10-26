Delitto di Garlasco ricostruita in 3D la figura di Andrea Sempio | servirà ad attribuire l’impronta 33

Garlasco (Pavia) – Sostituire l’anonimo ‘manichino’ della ricostruzione tridimensionale già effettuata dalla difesa del condannato Alberto Stasi sull’impronta palmare 33, con la figura di Andrea Sempio, in una rappresentazione che tenga conto delle reali lunghezze degli arti. Anche a questo servono le misurazioni antropometriche effettuate venerdì all’Istituto di medicina legale di Milano sull’indagato nella riaperta indagine della Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Respingendo le ripetute richieste degli avvocati della famiglia Poggi sull’inserimento anche dell’impronta 33 nell’incidente probatorio in corso sulle analisi genetiche e dattiloscopiche, in più occasioni la Procura non ha fatto mistero di essere al lavoro anche per verificare le conclusioni della consulenza firmata da Oscar Ghizzoni, Pasquale Linarello e Ugo Ricci per la difesa di Stasi, consegnata in Procura lo scorso 25 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, ricostruita in 3D la figura di Andrea Sempio: servirà ad attribuire l’impronta 33

