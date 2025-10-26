Delitto di Garlasco i nuovi esami riscrivono la dinamica dell' omicidio | gli elementi che potrebbero scagionare Stasi
I risultati dell'ultima perizia: l'aggressione in più tempi e il tentativo di Chiara Poggi di difendersi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Tg3. . L'inchiesta sul delitto di Chiara #Poggi a #Garlasco. L'indagato Andrea #Sempio sottoposto a #Milano a esami di misurazione del corpo, utili secondo gli inquirenti a ricostruire la scena del crimine.
#Garlasco, i tempi la mattina del delitto non tornano: la spiegazione di Brindani in diretta a #Mattino5
Delitto di Garlasco, i nuovi esami riscrivono la dinamica dell'omicidio: gli elementi che potrebbero scagionare Stasi - I risultati dell'ultima perizia: l'aggressione in più tempi e il tentativo di Chiara Poggi di difendersi La svolta, nelle nuove indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, potrebbe ... Riporta msn.com
Garlasco, bomba di Nuzzi: "Sempio convocato per nuovi esami" - Dentro la Notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi su Canale5, rivela che ... Lo riporta iltempo.it
Sempio, a cosa serve l'esame antropometrico? Misurazioni per collocarlo «virtualmente» nella villetta di Garlasco - Andrea Sempio è stato sottoposto ieri, all'Istituto di medicina legale di Milano, a un esame antropometrico disposto dalla Procura di Pavia. Come scrive ilmattino.it