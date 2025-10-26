Donald Trump e Sanae Takaichi hanno molte cose in comune. L’iniziale dei loro cognomi, ovvero la lettera “T”, è la più intuitiva e facile da individuare. Poi troviamo la volontà di reprimere l’immigrazione illegale e i cittadini stranieri che non rispettano le regole, il desiderio di rendere “Great Again” i rispettivi Paesi e quello di contrastare l’ascesa, tanto politica quanto economica, della Cina. Stati Uniti e Giappone sembrano essere in procinto di inaugurare una nuova era politica, agevolati dall’eccellente feeling sbocciato tra Trump e la nuova premier nipponica. Certo, sul tavolo ci sono da sciogliere ancora diversi nodi spinosi, come il rebus dei dazi Usa e la richiesta, sempre statunitense, di una maggiore spesa militare che potrebbe costringere Tokyo a inimicarsi diversi vicini, ma la strada appare oggi in discesa come mai lo era stata negli ultimi anni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Decolla l'asse Usa-Giappone: così Trump e Takaichi preparano la sfida alla Cina