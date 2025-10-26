Debora Massari la nuova assessora al Turismo di Regione Lombardia | Lascio l'azienda per la politica
Debora Massari, neo assessora al turismo di Regione Lombardia di Fratelli d'Italia al posto di Barbara Mazzali, ha annunciato di aver rimesso le deleghe operative nell'azienda guidata dal padre Iginio per dedicarsi alla politica. "Quando arriva una fiducia così grande, credo che la risposta più giusta sia mettersi a disposizione", ha commentato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Attilio Fontana ha firmato oggi il decreto che nomina Debora Massari assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Vai su Facebook
Lombardia, Fontana ha nominato Debora Massari assessore al turismo - X Vai su X
Debora Massari, la nuova assessora al Turismo di Regione Lombardia: “Lascio l’azienda per la politica” - Oggi, domenica 26 ottobre, Debora Massari è intervenuta spiegando le motivazioni che l'hanno portata ad accettare l'incarico come nuova assessora al Turismo di Regione Lombardia. Riporta fanpage.it
Iginio Massari: «Mi sveglio ancora alle 3 per andare in laboratorio: è una passione. Mia figlia Debora assessora al Turismo? Non lo sapevo» - Il maestro pasticcere è stato protagonista di un talk del Cook Fest 2025, il festival food del Corriere della Sera ... Come scrive corriere.it
Debora Massari nuova assessora al Turismo in Lombardia al posto di Barbara Mazzali, mossa FdI per le Olimpiadi - Debora Massari nuovo assessore al Turismo della regione Lombardia, di che partito è, il curriculum e il rapporto di parentela con Iginio ... Segnala virgilio.it