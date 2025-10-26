De Pieri festeggia il suo primo gol tra i professionisti | Lo cercavo da tempo vi spiego da dove nasce quell’azione Felice di aver scelto la Juve Stabia

Inter News 24 L’attaccante della Juve Stabia, in prestito dall’Inter, Giacomo De Pieri, ha commentato così il suo primo gol in Serie B. Al termine di Padova Juve Stabia, il giovane attaccante classe 2006 degli ospiti, autore del suo primo gol tra i professionisti e in Serie B, Giacomo De Pieri ha espresso tutte le sue emozioni. Il ragazzo è di proprietà dell’Inter, in estate si è trasferito in prestito proprio nel club campano. EMOZIONI – « Giocare qui è stato emozionante. Sentivo vicino tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto ». SUL MIO PRIMO GOL TRA I PROFESSIONISTI – « Il gol? Lo cercavo da tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

