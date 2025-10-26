De Pieri festeggia il suo primo gol tra i professionisti | Lo cercavo da tempo vi spiego da dove nasce quell’azione Felice di aver scelto la Juve Stabia
Inter News 24 L’attaccante della Juve Stabia, in prestito dall’Inter, Giacomo De Pieri, ha commentato così il suo primo gol in Serie B. Al termine di Padova Juve Stabia, il giovane attaccante classe 2006 degli ospiti, autore del suo primo gol tra i professionisti e in Serie B, Giacomo De Pieri ha espresso tutte le sue emozioni. Il ragazzo è di proprietà dell’Inter, in estate si è trasferito in prestito proprio nel club campano. EMOZIONI – « Giocare qui è stato emozionante. Sentivo vicino tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto ». SUL MIO PRIMO GOL TRA I PROFESSIONISTI – « Il gol? Lo cercavo da tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
PIERIS FESTEGGIA L’AUTUNNO CON LA FESTA DELLA ZUCCA 2025 Il Comune di San Canzian d’Isonzo, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del territorio, organizza la nuova edizione della Festa della Zucca, appuntamento ormai tradiziona - facebook.com Vai su Facebook
Catanzaro. Per festeggiare i compleanni c’è sempre tempo, quello che conta è passare questa giornata a fare cose che ti piace fare. E mi piace essere qui a sostenere Pasquale Tridico: una persona capace e pulita, un calabrese che ha conosciuto il destino a - X Vai su X
Juve Stabia, è Cacciamani-De Pieri show: primo gol per i due diciottenni - Cacciamani e De Pieri regalano un punto ai campani. Lo riporta gianlucadimarzio.com
Pier Giorgio Frassati: Società San Vincenzo De Paoli, “fino all’ultimo fedele al suo impegno caritativo”. “Gioia” per la messa di ringraziamento a Torino - La santa messa di ringraziamento per la canonizzazione di San Pier Giorgio Frassati, presieduta nella cattedrale di Torino dal card. agensir.it scrive