De Palma Fiom | così l’ex Ilva la chiude Urso

Ex Ilva, il tavolo a Palazzo Chigi è stato spostato dal 28 ottobre all’11 novembre. Michele De Palma, segretario generale della Fiom Cgil, ieri è tornato ad attaccare il governo: . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - De Palma (Fiom): così l’ex Ilva la chiude Urso

Argomenti simili trattati di recente

Questa mattina il convegno all'Unicas con il segretario nazionale della Fiom, Michele De Palma, che ha tuonato: "Stanno vendendo gli stabilimenti a pezzi, cos'altro devono fare per farcelo capire che a loro dell'Italia non gliene frega niente?". Il sito pedemonta - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, De Palma (Fiom Cgil): «Ora è necessaria la gestione pubblica» VIDEO - X Vai su X

De Palma (Fiom): “Lo Stato deve decarbonizzare l’ex Ilva. Ma il governo non ascolta” - Intervista al segretario generale dei metalmeccanici della Cgil, che spiega: “Il ministero si è arroccato sulla gara anche se le offerte mettono a rischio ... Scrive repubblica.it

Ex Ilva, De Palma (Fiom Cgil): «Ora è necessaria la gestione pubblica» VIDEO - Quanto alla manovra economica, il segretario generale ha sottolineato che «va vista nel merito, noi quello che chiediamo in questa manovra sono risorse per gli investimenti, per le industrie metalmecc ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Ex Ilva, De Palma (Fiom): Governo deve svolgere i suoi compiti - "Noi siamo qui per evitare il fallimento degli accordi che sono stati sottoscritti, garantire l'occupazione e gli investimenti che servono per andare avanti salvaguardare la ... Come scrive quotidiano.net