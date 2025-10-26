De Bruyne sospetta lesione di alto grado del bicipite femorale | lo stop sarebbe molto lungo Sky
Secondo Sky Sport, l’infortunio di Kevin De Bruyne (oggi ci saranno gli esami strumentali) potrebbe essere legato ad una lesione di alto grado (quindi strappo) del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Una recidiva rispetto ad un problema che il belga già ebbe e per cui si operò, praticamente simile all’infortunio di Lukaku solo al muscolo posteriore e non anteriore (il retto femorale) della parte alta della gamba. Per Lukaku si è deciso per una terapia conservativa e lo stesso ci si aspetterebbe da De Bruyne, trattandosi di un muscolo che ha ceduto dopo essere già stato ricostruito. I tempi di recupero sono stimati comunque intorno a più mesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
la Repubblica. . C’erano tre squadre in testa alla classifica, ne restano due. Il Napoli ha giocato uno dei peggiori primi tempi dell’era Conte. Si è trasformato con l’ingresso di De Bruyne e il quarto gol stagionale di Hojlund. Quello che può aver detto e fatto il tec - facebook.com Vai su Facebook
Napoli in ansia per Kevin De Bruyne: si sospetta una lesione di alto grado e un lungo stop - 1 sull’Inter ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente Napoli, ma la serata perfetta è stata offuscata dall’infortunio. Si legge su tuttomercatoweb.com
De Bruyne, sospetta lesione di alto grado del bicipite femorale: lo stop sarebbe molto lungo (Sky) - L'infortunio di Kevin De Bruyne lo terrà fuori dal campo per molti mesi. Segnala ilnapolista.it
Infortunio De Bruyne, Sky: sospetta lesione di alto grado! Tempi di recupero lunghi - 1 all’Inter ha riportato entusiasmo in casa Napoli, ma la festa è stata smorzata dall’infortunio occorso a Kevin De Bruyne. Segnala tuttonapoli.net