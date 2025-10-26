De Bruyne sospetta lesione di alto grado del bicipite femorale | lo stop sarebbe molto lungo Sky

Secondo Sky Sport, l’infortunio di Kevin De Bruyne (oggi ci saranno gli esami strumentali) potrebbe essere legato ad una lesione di alto grado (quindi strappo) del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Una recidiva rispetto ad un problema che il belga già ebbe e per cui si operò, praticamente simile all’infortunio di Lukaku solo al muscolo posteriore e non anteriore (il retto femorale) della parte alta della gamba. Per Lukaku si è deciso per una terapia conservativa e lo stesso ci si aspetterebbe da De Bruyne, trattandosi di un muscolo che ha ceduto dopo essere già stato ricostruito. I tempi di recupero sono stimati comunque intorno a più mesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

