De Bruyne si infortuna calciando il rigore contro l’Inter | sospetta lesione al flessore rientro a gennaio?

La gioia per la vittoria contro l’Inter che rilanciato nuovamente i partenopei in vetta alla classifica, rischia di essere offuscata da quanto successo al centrocampista belga. Kevin de Bruyne si infortuna subito dopo aver calciato il rigore dell’1-0 contro i nerazzurri, cosa che lo ha costretto ad abbandonare il campo sorretto dai massaggiatori. Le prime sensazioni parlano di.una possibile lesione al flessione, il che lo porterebbe a rivedere il campo ad inizio del nuovo anno. DE BRUYNE SI INFORTUNA: IL NAPOLI IN ANSIA C’è preoccupazione tra i partenopei per il loro fuoriclasse che già in passato ha sofferto per infortuni di questo genere. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - De Bruyne si infortuna calciando il rigore contro l’Inter: sospetta lesione al flessore, rientro a gennaio?

Altre letture consigliate

Rigore per il Napoli per fallo su di Lorenzo Secondo Marelli è di Lorenzo che allarga la gamba per cercare il fallo dunque non è rigore che viene comunque confermato e realizzato da De Bruyne che si infortuna a calciare ed esce - facebook.com Vai su Facebook

? $DeBruyne infortunato e in lacrime, calcia il rigore e si fa male: scoppia a piangere in campo - X Vai su X

De Bruyne infortunato e in lacrime, calcia il rigore e si fa male: scoppia a piangere in campo - Il centrocampista belga si è subito tenuto la parte posteriore della coscia non appena ha tirato dagli undici metri durante Napoli- Riporta msn.com

Cos’è successo a De Bruyne dopo il gol su rigore in Napoli-Inter: non può camminare, esce per infortunio - Dalla gioia del rigore segnato e che ha portato in vantaggio il Napoli al dolore per un infortunio che di certo non si aspettava di subire Kevin De Bruyne proprio dopo aver calciato quel pallone dagli ... Si legge su fanpage.it

Kevin De Bruyne: segna e si infortuna al 34' - Il giocatore non riusciva a mettere il piede a terra La situazione: il calciatore è uscito al 34' dopo aver segnato un calcio di rigore impeccabile ... Secondo 100x100napoli.it