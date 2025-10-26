De Bruyne lungo stop come Lukaku | l’indizio non lascia dubbi

Dopo il centravanti, i campioni d’Italia rischiano di perdere anche il giocatore arrivato dal Manchester City: l’infortunio preoccupa molto, il precedente Non è assistito dalla buona sorte, in questo inizio di stagione, tutt’altro, con il tema infortuni il Napoli. La bruttissima notizia della notte vittoriosa con l’Inter è lo stop di Kevin De Bruyne, che si è infortunato dopo aver calciato il rigore dell’1-0. Zoppicante e in lacrime, il belga ha dovuto abbandonare il campo, sostituito da Olivera. Si teme ora uno stop lungo come quello di Lukaku, c’è un dettaglio in particolare che fa scattare l’allarme: il precedente di un vecchio infortunio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - De Bruyne, lungo stop come Lukaku: l’indizio non lascia dubbi

