De Bruyne e il bicipite femorale storia di lunghi stop e interventi chirurgici in Belgio non si parla d’altro

Il destino torna a bussare alla porta di Kevin De Bruyne. Dopo settimane brillanti con la maglia del Napoli, il centrocampista belga è di nuovo alle prese con l’incubo che accompagna la sua carriera: un problema al bicipite femorale. Un dolore già conosciuto, che lo ha costretto troppe volte a fermarsi e che ora rischia di compromettere non solo il suo momento magico in azzurro, ma anche gli impegni con la nazionale belga di novembre. Ne scrive sporza.be Il problema al bicipite femorale di Kevin De Bruyne. “E’ tornato il panno da cucina bagnato”. Il bicipite femorale torna a tormentarlo. Si attende ancora un verdetto medico ufficiale, ma tutto lascia pensare che Kevin De Bruyne (34 anni) abbia subito un nuovo infortunio al bicipite femorale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne e il bicipite femorale, storia di lunghi stop e interventi chirurgici (in Belgio non si parla d’altro)

