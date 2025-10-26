De Aliprandini | Con queste condizioni difficile avere buone sensazioni Continuerò a lavorare

L'odierno slalom gigante di Soelden inaugura la Coppa del mondo maschile di sci alpino 2025-2026. La suggestiva cornice del Rettenbach regala una giornata nella quale gli organizzatori devono primo abbassare la partenza e poi rinviare di un'ora l'inizio della seconda manche a causa di neve e vento, L'evolversi delle condizioni atmosferiche non modifica però le gerarchie in pista. Marco Odermatt inizia la stagione con un successo, chiude la gara in 1'56?03 e precede di ventiquattro centesimi l'austriaco Marco Schwarz e di ventisette il norvegese Atle Lie McGrath, terzo classificato dopo aver rimontato quattro posizioni.

