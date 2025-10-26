Dazi Usa-Cina | Consenso preliminare

12.30 Dopo due giorni di discussioni bilaterali,gli Usa e la Cina hanno raggiunto, in Malesia, un "consenso preliminare" sui dazi. Lo ha riferito uno dei principali negoziatori cinesi, presente a Kuala Lumpur, in vista del colloquio tra il presidente Usa, Donald Trump e l'omologo cinese, Xi Jinping. "La Cina e gli Stati Uniti hanno esaminato in modo costruttivo soluzioni adeguate alle questioni che preoccupano entrambe le parti", ha detto Li Chenggang, vice ministro Commercio e rappresentante del commercio internazionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it