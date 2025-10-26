Dazi Usa-Cina | Consenso preliminare
12.30 Dopo due giorni di discussioni bilaterali,gli Usa e la Cina hanno raggiunto, in Malesia, un "consenso preliminare" sui dazi. Lo ha riferito uno dei principali negoziatori cinesi, presente a Kuala Lumpur, in vista del colloquio tra il presidente Usa, Donald Trump e l'omologo cinese, Xi Jinping. "La Cina e gli Stati Uniti hanno esaminato in modo costruttivo soluzioni adeguate alle questioni che preoccupano entrambe le parti", ha detto Li Chenggang, vice ministro Commercio e rappresentante del commercio internazionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Argomenti simili trattati di recente
“Vorrei che la Cina ci aiutasse con Mosca”, così il presidente statunitense #Trump a bordo dell’Air Force One in viaggio verso l’Asia. Una missione nel segno dei dazi e dei negoziati commerciali, che avrà il suo clou nel bilaterale con il presidente cinese Xi Jin Vai su Facebook
Continua lo scontro sui dazi tra Usa e Cina dopo l'irritazione del segretario al Tesoro Scott Bessent che ha dato dello 'squilibrato' all'alto diplomatico cinese Li Chenggang. Franco Bruni (@ispionline ): "Faccio il tifo per i cinesi, è possibile avere un rapporto cost - X Vai su X
Dazi, accordo “preliminare” Usa-Cina. Bessent: “Contesto positivo” - Secondo uno dei negoziatori di Pechino i due paesi hanno esaminato in modo costruttivo soluzioni adeguate alle questioni che preoccupano entrambe le parti ... Come scrive repubblica.it
Cina, consenso preliminare su un accordo con gli Usa - La Cina ha raggiunto un "consenso preliminare" nei negoziati commerciali con gli Stati Uniti: lo ha detto un alto funzionario di Pechino in Malesia, a pochi giorni dai colloqui tra i leader dei due ... Scrive ansa.it
Dazi, Usa e Cina riaprono i negoziati per evitare una guerra commerciale - Dopo tensioni sulle restrizioni cinesi alle terre rare, le parti concordano un nuovo ciclo di colloqui entro la prossima settimana. Secondo affaritaliani.it