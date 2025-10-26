Dazi Usa-Cina | Consenso preliminare

Servizitelevideo.rai.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12.30 Dopo due giorni di discussioni bilaterali,gli Usa e la Cina hanno raggiunto, in Malesia, un "consenso preliminare" sui dazi. Lo ha riferito uno dei principali negoziatori cinesi, presente a Kuala Lumpur, in vista del colloquio tra il presidente Usa, Donald Trump e l'omologo cinese, Xi Jinping. "La Cina e gli Stati Uniti hanno esaminato in modo costruttivo soluzioni adeguate alle questioni che preoccupano entrambe le parti", ha detto Li Chenggang, vice ministro Commercio e rappresentante del commercio internazionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

dazi usa cina consensoDazi, accordo “preliminare” Usa-Cina. Bessent: “Contesto positivo” - Secondo uno dei negoziatori di Pechino i due paesi hanno esaminato in modo costruttivo soluzioni adeguate alle questioni che preoccupano entrambe le parti ... Come scrive repubblica.it

dazi usa cina consensoCina, consenso preliminare su un accordo con gli Usa - La Cina ha raggiunto un "consenso preliminare" nei negoziati commerciali con gli Stati Uniti: lo ha detto un alto funzionario di Pechino in Malesia, a pochi giorni dai colloqui tra i leader dei due ... Scrive ansa.it

dazi usa cina consensoDazi, Usa e Cina riaprono i negoziati per evitare una guerra commerciale - Dopo tensioni sulle restrizioni cinesi alle terre rare, le parti concordano un nuovo ciclo di colloqui entro la prossima settimana. Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Dazi Usa Cina Consenso