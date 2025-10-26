Dazi premier canadese Carney avverte | Il commercio globale si allontana dagli Usa

Il premier canadese Mark Carney, ha avvertito che il commercio globale si sposterà temporaneamente lontano dagli Stati Uniti. Secondo Carney, intervenuto una “sessione informale” al forum ASEAN Business and Investment di Kuala Lumpur, ciò è dovuto in parte alla scarsa attenzione dell’amministrazione USA verso energia, manifattura e servizi a basso contenuto di carbonio, fattore che riduce la competitività del Paese. Un secondo motivo riguarda l’aumento dei costi derivante dalle tariffe imposte dal governo americano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, premier canadese Carney avverte: "Il commercio globale si allontana dagli Usa"

Argomenti simili trattati di recente

Dazi, Trump: "Con Xi lavoreremo a un accordo equo" | Il presidente Usa firma un'intesa con il premier australiano sulle terre rare #usa #donaldtrump #20ottobre - X Vai su X

La premier Giorgia Meloni starebbe negoziando direttamente con gli Stati Uniti i dazi sulla pasta oltre al ridimensionamento del sostegno all’Ucraina. Lo sostiene il presidente Usa Donald Trump, in un video su Truth, che ha scatenato polemiche politiche. Taja Vai su Facebook

Dazi, premier canadese Carney avverte: "Il commercio globale si allontana dagli Usa" - Il premier canadese Mark Carney, ha avvertito che il commercio globale si sposterà temporaneamente lontano dagli Stati Uniti. Secondo stream24.ilsole24ore.com

Ora Trump ha minacciato di aumentare i dazi al Canada, dopo lo spot canadese che critica i dazi - Sabato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che sta pensando di aumentare del 10 per cento i dazi già in vigore sulle merci canadesi, a causa di uno spot televisivo contro i dazi stat ... Segnala ilpost.it

Canada, 'non possiamo controllare politica commerciale Usa' - Lo ha detto il premier canadese Mark Carney dopo che Donald Trump ha annunciato una rottura delle trattative sui dazi. Lo riporta ansa.it