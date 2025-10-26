Dazi premier canadese Carney avverte | Il commercio globale si allontana dagli Usa

Il premier canadese Mark Carney, ha avvertito che il commercio globale si sposterà temporaneamente lontano dagli Stati Uniti. Secondo Carney, intervenuto una “sessione informale” al forum ASEAN Business and Investment di Kuala Lumpur, ciò è dovuto in parte alla scarsa attenzione dell’amministrazione USA verso energia, manifattura e servizi a basso contenuto di carbonio, fattore che riduce la competitività del Paese. Un secondo motivo riguarda l’aumento dei costi derivante dalle tariffe imposte dal governo americano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

