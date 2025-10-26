Dazi accordo preliminare tra Usa e Cina in vista dell’incontro Trump-Xi

Il 30 ottobre è sempre più vicino. In quella data dovrebbe andare in scena l’atteso incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Tema centrale sarà il tanto agognato accordo commerciale che dovrebbe finalmente porre fine alla “guerra dei dazi” scoppiata nell’aprile di quest’anno. Dopo due giorni di trattative andate in scena nella capitale malesiana di Kuala Lumpur, dove peraltro si trova attualmente il Presidente Trump per il summit Asean, i team negoziali di Cina e Stati Uniti hanno annunciato di aver trovato un « consenso preliminare » in materia commerciale, propedeutico alla definitiva risoluzione delle tensioni tra le due superpotenze. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dazi, accordo preliminare tra Usa e Cina in vista dell’incontro Trump-Xi

