Dazi accordo preliminare tra Usa e Cina in vista dell’incontro Trump-Xi

Panorama.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 ottobre è sempre più vicino. In quella data dovrebbe andare in scena l’atteso incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Tema centrale sarà il tanto agognato accordo commerciale che dovrebbe finalmente porre fine alla “guerra dei dazi” scoppiata nell’aprile di quest’anno. Dopo due giorni di trattative andate in scena nella capitale malesiana di Kuala Lumpur, dove peraltro si trova attualmente il Presidente Trump per il summit Asean, i team negoziali di Cina e Stati Uniti hanno annunciato di aver trovato un « consenso preliminare » in materia commerciale, propedeutico alla definitiva risoluzione delle tensioni tra le due superpotenze. 🔗 Leggi su Panorama.it

dazi accordo preliminare tra usa e cina in vista dell8217incontro trump xi

© Panorama.it - Dazi, accordo preliminare tra Usa e Cina in vista dell’incontro Trump-Xi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

dazi accordo preliminare usaDazi, accordo preliminare tra Usa e Cina in vista dell’incontro Trump-Xi - In Malesia i team negoziali di Cina e Stati Uniti hanno trovato un accordo di massima su dazi e commercio. Si legge su panorama.it

dazi accordo preliminare usaDai dazi a TikTok, dalle terre rare alla soia, Stati Uniti e Cina verso un accordo globale - Dopo due giorni di negoziati in Asia, Washington e Pechino annunciano un consenso preliminare su un’intesa che tocca tutti i fronti: dazi, TikTok, terre rare e soia. ilmessaggero.it scrive

dazi accordo preliminare usaAccordo tra Usa e Cina su terre rare e soia. Bessent: stop dazi 100% a Pechino - Stati Uniti e Cina si preparano a «finalizzare i dettagli» di un accordo commerciale prima dell'attesissimo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Dazi Accordo Preliminare Usa