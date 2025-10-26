David cosa fai !? Assist dell’attaccante della Juve per la Lazio che sfrutta l’occasione con Basic | continua il momento no del canadese

26 ott 2025

David, l’errore clamoroso dellattaccante bianconero contro la Lazio: ecco cosa è successo nei primi minuti del match. Un errore clamoroso, un regalo che gela la Juventus e che porta la firma dell’uomo più in difficoltà. La delicatissima trasferta dell’Olimpico, iniziata con le scelte coraggiose di Igor Tudor, si è messa subito in salita. All’8? minuto, la Lazio è passata in vantaggio con Toma Basic, ma il gol è stato interamente propiziato da un disastroso svarione di Jonathan David. LAZIO JUVE LIVE Proprio lui, l’attaccante canadese che Igor Tudor aveva deciso di rilanciare dal primo minuto, schierandolo per la prima volta in coppia con Dusan Vlahovic nel nuovo 3-5-2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

