daspo a tre membri della baraonda biancorossa sotto la lente le tensioni fuori dal palasojourner

Sono tre i Daspo emessi dalla Questura di Rieti nei confronti di altrettanti tifosi della Baraonda Biancorossa presenti a Rieti domenica scorsa prima dell’imboscata al pullman che è costa la vita a Raffaele Marianella. I provvedimenti sono stati emessi dal questore Pasquale Fiocco in seguito ai fatti avvenuti nel corso dell’intervallo quando alcuni tifosi biancorossi "scesi nell’area adibita a bar – si legge nella nota della Questura reatina –, posta all’esterno della curva ospiti, reagendo ai cori offensivi lanciati dalla tifoseria locale, anch’essa discesa all’esterno delle tribune, hanno forzato le barriere mobili poste a delimitazione del settore, per gettarsi contro l’opposta tifoseria". 🔗 Leggi su Lanazione.it

