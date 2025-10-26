Dan Peterson | Milano visto la Virtus? Con gli italiani si vince E anche Messina li ha

Il mitico coach: "Contro il Panathinaikos hanno fatto la differenza Pajola, Niang, Hackett Diouf. L'Olimpia è un work in progress, ma Ettore sa come si fa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dan peterson milano visto la virtus con gli italiani si vince e anche messina li ha

© Gazzetta.it - Dan Peterson: "Milano, visto la Virtus? Con gli italiani si vince. E anche Messina li ha..."

