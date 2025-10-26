Damiano Contardi l’ultimo saluto al 62enne morto in un incidente in moto | Sempre sorridente e generoso

San Rocco al Porto (Lodi), 26 ottobre 2025 – Si terrà dopodomani, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Mezzana Casati l’ultimo saluto a Damiano Contardi, 62 anni, morto sabato in un tragico incidente in moto sulle colline piacentine. Il rosario sarà recitato domani, lunedì 27 ottobre alle ore 18, nella Casa Funeraria “Porta del Cielo” in Strada Gragnana 19 a Piacenza, dove Damiano riposa in attesa delle esequie. Dopo la cerimonia religiosa, la salma sarà accompagnata al crematorio di Piacenza. Esce in moto col fratello: finisce contro un albero. Morto 61enne di San Rocco al Porto Un dolore profondo unisce in queste ore la compagna Cinzia, i figli Alessandro con Elisa e Giorgia con Emanuele, la mamma Anna, la sorella Beatrice, i fratelli Leonardo, Gianpaolo e Graziano, e tutti i parenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Damiano Contardi, l’ultimo saluto al 62enne morto in un incidente in moto: “Sempre sorridente e generoso”

