Damiani | Rabiot è un pezzo unico nel suo genere Ha un’ottima tecnica e…

Oscar Damiani, agente sportivo, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Tuttosport su Adrien Rabiot del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Damiani: “Rabiot è un pezzo unico nel suo genere. Ha un’ottima tecnica e…”

Damiani: "Rabiot è unico per come abbina la forza fisica a un’ottima tecnica di base, congiunta alla visione di gioco" - X Vai su X

Damiani: “Rabiot è un pezzo unico nel suo genere” - Oscar Damiani ha parlato a Tuttosport di Ayyoub Bouaddi, giovane centrocampista del Lille che viene già chiamato il nuovo Rabiot: ... Segnala msn.com

Damiani: "Rabiot è unico per come abbina la forza fisica a un’ottima tecnica di base, congiunta alla visione di gioco" - Oscar Damiani, noto agente e grande esperto di calcio francese, ha parlato così a Tuttosport di Ayyoub Bouaddi, giovane centrocampista del Lille che piace alla Juventus e in Francia ... Da milannews.it

Juventus, senti Damiani su Bouaddi: "Lui come Rabiot? È più aggressivo" - L'agente di mercato Oscar Damiani nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport oggi in edicola ha parlato di alcuni obiettivi di mercato. Secondo tuttomercatoweb.com