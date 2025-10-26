Damascelli sui nerazzurri | L’Inter è andata dietro le proprie presunzioni il segnale grave è la difesa
Inter News 24 Damascelli ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sfida tra Inter e Napoli al Maradona: le parole del giornalista sportivo. Il giorno dopo la sconfitta dell’Inter al Maradona contro il Napoli, il giornalista Tony Damascelli ha analizzato la partita sulle colonne de Il Giornale, facendo emergere una riflessione critica sulla prestazione dei nerazzurri. « L’ha vinta il Napoli, non Conte, l’ha persa l’Inter, non Chivu », esordisce Damascelli, evidenziando come la vittoria del Napoli sia stata il risultato dell’orgoglio dei campioni d’Italia, reagendo dopo due sconfitte consecutive e rispondendo alle provocazioni dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
