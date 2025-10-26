L’IA nel decennio scorso era un campo che vedeva un chiaro leader tecnologico, gli Usa, grazie in particolare a un’azienda, Google. Al tempo, il ruolo dei governi sembrava limitato sia sotto il profilo della regolamentazione che delle politiche industriali per lo sviluppo e l’adozione delle tecnologie. Poi tutto mutò, proprio a partire da una delle imprese di cui abbiamo parlato, la clamorosa spedizione di Google e della sua DeepMind in terra asiatica per sfidare i campioni assoluti di Go. Si deve aggiungere che l’azienda di Mountain View aveva un conto in sospeso con la Cina, dove nonostante le grandi ambizioni iniziali era stata costretta a fare le valigie in fretta e in furia nel 2010 dopo i contrasti con la dirigenza del partito comunista cinese, protagonista di ingerenze e di vero e proprio spionaggio ai danni del colosso americano e dei suoi manager di stanza a Pechino. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dallo “Sputnik moment” cinese al Piano Trump. La nuova corsa globale all’IA guidata dai governi