Dalle spiagge di Cervia all’oceano In gara fra velocità e ricerca

Le Havre, 26 ottobre 2025 – Dalla finestra della casa al mare di nonna in Romagna Luca Rosetti già vedeva l’oceano. “Tutto iniziò grazie ai miei genitori, loro mi portarono a scuola di vela”, l’incipit di una favola che arriva fino a oggi. Sì, quando lo skipper bolognese – assieme al collega Matteo Sericano – partirà per una delle regate oceaniche più impegnative di sempre, la Transat Café L’Or. Da Le Havre in Normandia fino alla Martinica, 3.700 miglia attraverso l’Atlantico, a bordo di Maccaferri Futura, barca a vela finanziata da Officina Maccaferri di Bologna, votata alla velocità ma anche all’attenzione per l’ambiente, dato che a bordo trovano spazio diversi sistemi per testare la salute dell’oceano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dalle spiagge di Cervia all’oceano. “In gara fra velocità e ricerca”

News recenti che potrebbero piacerti

A Cervia i lavori per duna di sabbia: una barriera di 9 km contro le mareggiate: Cervia (Ravenna), 15 ottobre 2025 - Sono iniziati sulle spiagge di Cervia i lavori per la realizzazione dei 9 km di duna che ogni anno la Cooperativa bagnini erige… http://dlvr.it/TN - X Vai su X

Denunciato da una 17enne dopo il sesso in spiaggia a Cervia, turista 20enne emiliano assolto dall’accusa di violenza - facebook.com Vai su Facebook

Spiagge, che fine ha fatto la messa a gara? La legge c’è, i bandi no. E continua il braccio di ferro con l’Ue sugli indennizzi - Mentre i balneari lamentano una stagione turistica fiacca e tornano a implorare “difesa” dai “tecnocrati di Bruxelles”, il capitolo della messa a gara della concessioni resta uno dei dossier più ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Spiagge, il Tar boccia il rinvio delle gare ad Albenga - Il Tar della Liguria ha accolto un ricorso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) contro una delibera della giunta comunale di Albenga del dicembre 2023, che aveva prorogato di ... Come scrive ansa.it

Torna la gara dei record: l'Ironman di Cervia accoglie 6.000 triatleti - Romagna, in programma sabato 20 settembre: 3,8 km di nuoto lungo la costa adriatica, 180 km in bici attraverso le Saline di Cervia e la ... Segnala gazzetta.it