Dall’Ambiente a Trasporti e Istruzione tutti i tagli veri in manovra e gli slittamenti che spostano più in là fondi inutilizzati

Tagli per 2,1 miliardi l’anno prossimo e più di 7 nel triennio. Che colpiscono soprattutto fondi per investimenti rimasti inutilizzati e destinati, negli auspici del governo, ad essere riprogrammati per spenderli più avanti: nel triennio 2029-2031. La prossima legislatura, un altro mondo. Nel frattempo tutto può cambiare. E infatti i primi a non sperarci sembrano essere i ministri, concentrati sull’impatto di breve periodo. Grande è la confusione sotto il cielo della revisione della spesa, ricomparsa come ogni anno in legge di Bilancio. L’appuntamento stavolta è complicato dall’incrocio con l’ultima rimodulazione del Pnrr, mirata a non perdere i soldi destinati a progetti lontani dal completamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

