Dalla Regione fondi per Pronto soccorso e Ginecologia
Dieci milioni di euro per la ristrutturazione del pronto soccorso e l’ampliamento del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Rho. Nel corso dell’ultima seduta la Giunta regionale ha approvato i finanziamenti destinati al nosocomio di corso Europa. Si tratta di interventi molto attesi e focalizzati su un ospedale, come quello rhodense, spesso oggetto di malumori per la ventilata chiusura. Quanto alla suddivisione dei fondi, 6,5 milioni di euro saranno desintati all’ampliamento e alla riqualificazione del pronto soccorso, intervento essenziale per migliorare l’efficienza e la capacità di accogliere i pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
