Dalla maggioranza "civica e libera" – senza la quale all’inizio di ottobre il sindaco dichiarò di essere pronto a dimettersi (perché “Non cercherò appoggi o alleanze. Semplicemente saluto e me ne vado. Serenamente” disse) – a quella "dei responsabili". Forzando un po’ il quadro, è così che potrebbe concludersi – nei pochi mesi che restano prima della amministrative – il mandato amministrativo di Giorgio Del Ghingaro. Salvo colpi di scena. Dopo il rimpastone di giunta, col passaggio nel gruppo misto di tre consiglieri della “sua“ Lista Blu – David Zappelli, Silvia Bertolucci e Matteo Ricci –, Del Ghingaro ha perso tecnicamente la maggioranza politica "civica e libera", ma forse non i numeri per governare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla maggioranza ’civica’ a quella dei ’responsabili’