dalla fondazione borse di studio per 27 studenti

Nella sala dei Contrari della rocca di Vignola si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna delle borse di studio di merito agli studenti dell’ultimo anno degli istituti superiori dell’ Unione Terre di Castelli, nell’ambito del Bando Educazione 2025 promosso dalla Fondazione di Vignola. In particolare, la Fondazione ha destinato a questo progetto complessivamente 15.000 euro. Sono stati premiati complessivamente 27 studenti, appartenenti a tre istituti superiori del territorio. Dieci gli studenti del Levi: Federica Bonantini, Simona Bonito, Giuseppe Carlino, Felix Darwin David Coronado, Diego Maria Iovino, Nicolò Peri, Lorenzo Rabacchi, Artjon Shametaj, Simone Vanzini, Francesco Venturelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
