Dalla biciclettata tra le cascine alla mostra Beato Angelico prosegue l' autunno del Fai

Continuano gli appuntamenti a marchio Fai dell'autunno piacentino per scoprire realtà uniche della nostra provincia e tradizioni che ancora si tramandano di anno in anno.Domenica 9 novembre: "Fùm un gìir in Biciclèta in Mésa à li Casèni"In occasione della 27esima edizione della tradizionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Altre letture consigliate

ECOMARATONA PRATESE Si è svolta domenica 12 ottobre presso il Parco delle Cascine di Tavola e dintorni la settimana edizione della Ecomaratona Pratese, importante corsa podistica di livello nazionale e internazionale, organizzata dalla associazione P - facebook.com Vai su Facebook

Dalla biciclettata tra le cascine alla mostra "Beato Angelico", prosegue l'autunno del Fai - Continuano gli appuntamenti a marchio Fai dell'autunno piacentino per scoprire realtà uniche della nostra provincia e tradizioni che ancora si tramandano di anno in anno. Riporta ilpiacenza.it

Il ritorno del Beato Angelico: le sue più grandi opere riunite a Firenze (comprese le pale d’altare disperse due secoli fa) - Quella che si è aperta il 26 settembre a Palazzo Strozzi di Firenze si intitola sic et simpliciter Beato ... ilfattoquotidiano.it scrive

La mostra di Beato Angelico a Palazzo Strozzi: ecco perché è davvero imperdibile - Aperta al pubblico dal 26 settembre al 26 gennaio 2026, l’esposizione copre l’intera produzione del pittore toscano, e analizza i rapporti che lo legano ad alcuni suoi celebri colleghi, come i pittori ... Segnala vanityfair.it