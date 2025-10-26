Dal sovranismo all’autorevolezza come Meloni ha smentito l’isolamento e rafforzato l’Italia Parla Checchia

L’atlantismo della presidente del Consiglio è positivo perché l’Italia e l’Ue devono restare centrali nel rapporto con l’Alleanza Atlantica, inoltre la difesa europea deve sforzarsi di essere al contempo complementare e non alternativa rispetto a quella della Nato. È questo uno dei passaggi della lunga e articolata analisi che l’ambasciatore Gabriele Checchia affida a Formiche.net a proposito dei tre anni in politica estera del governo di Giorgia Meloni. L’esperto diplomatico, già ambasciatore in Libano, presso la Nato, vicedirettore dell’Unità Russia e Paesi dell’area ex-sovietica alla Direzione Generale Affari Politici e Consigliere Diplomatico di vari ministri, ritiene che il vero jolly sia da ritrovare nell’unità di intenti e di visioni tra Palazzo Chigi e la Farnesina, a dimostrazione della volontà politica di essere soggetto autorevole e riconosciuto sul piano internazionale, e soggetto propositivo che si fa regista in aree cruciali come l’Indopacifico, il Mediterraneo, il Medio oriente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dal sovranismo all’autorevolezza, come Meloni ha smentito l’isolamento e rafforzato l’Italia. Parla Checchia

